Rio - Ex-atacante de Flamengo, Fluminense e Vasco, Romário, de 58 anos, conviveu com Apolinho, em 1995, quando Washington Rodrigues trabalhou como treinador do clube do seu coração. Apesar de ter sido uma temporada difícil para o Rubro-Negro, o Baixinho, que voltava do Barcelona, viveu um período marcante nos quase três meses que trabalhou com Apolinho.

"Um cara destemido, um cara corajoso, um cara sério, um cara que se coloca sempre à disposição de ajudar as pessoas, independente de ter sido nosso treinador. Eu posso dizer que foi um pai para todos naquele período que a gente viveu", disse entrevista à CBN.

Apolinho, que morreu na última quarta-feira, vítima de um câncer, aos 87 anos, dirigiu o Flamengo em 26 jogos. O desempenho foi mediano com 26 jogos disputados, 11 vitórias, oito empate e sete derrotas (aproveitamento de 52,56%). Romário era a grande estrela da equipe, ao lado de Edmundo e Sávio.



"Com certeza esse período que a gente conviveu com ele, e eu particularmente falo muito por mim, aprendi muito com ele. Eu quero resumir aqui dizendo que esse cara foi um fantástico na sua vida", finalizou o Baixinho.