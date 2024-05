Programa Trabalha Rio cadastra currículos de pessoas que buscam empregos - Roberto Moreyra/SMTE

Programa Trabalha Rio cadastra currículos de pessoas que buscam empregosRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 17/05/2024 16:22

O Trabalha Rio, programa de intermediação de mão de obra da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) estará em quatro bairros na próxima semana. As ações acontecerão em duas localidade da Zona Oeste, na Ilha do Governador e no Centro.

Na terça-feira, dia 21, a equipe da Pasta estará cadastrando currículos, de 10h às 13h, na Casa do Caminho Maria de Nazaré, na Rua Jacinto Alcides, 68, em Bangu, na Zona Oeste. Na quinta-feira, 23, os trabalhadores de Campo Grande, também na Zona Oeste, poderão se candidatar a uma vaga de emprego no posto itinerante da SMTE na Rua Major José Tinoco, 959, entre 10h e 15h. Como todas as sextas-feiras, o Trabalha Rio atenderá a comunidade LGBTQIA+ na Rua da Carioca, 45, no Centro, de 13h às 17h.



O programa encerra a semana na Ilha do Governador. Mais precisamente no sábado, dia 25, na Associação Cristã de Moços (ACM Rio-Ilha), na Rua Maldonado 55A, no bairro da Ribeira, de 9h às 13h. Importante lembrar que todos os atendimentos estão condicionados à distribuição de senha, e os trabalhadores devem apresentar além da carteira de trabalho, identidade, CPF, PIS e currículo.



A inscrição no balcão de oportunidades da SMTE vem dando frutos. Na quinta-feira, 16, 38 trabalhadores que se candidataram a uma vaga durante o Festival do Trabalhador, no Parque Madureira Mestre Monarco, fizeram entrevista na sede da secretaria, na Cidade Nova, para vagas de auxiliar de limpeza em empresa parceira.

Quem não puder ir às ações itinerantes do Trabalha Rio pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997;

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268 (novo endereço);

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.

Os postos funcionam das 8h às 16h.