Cerimônia marcou a assinatura da parceria entre Secretaria da Mulher e Aliança Empreendedora - Divulgação

Cerimônia marcou a assinatura da parceria entre Secretaria da Mulher e Aliança EmpreendedoraDivulgação

Publicado 17/05/2024 16:00

A Secretaria Estadual da Mulher assinou um termo de cooperação para oferecer 15 mil vagas de cursos online e presencial para empreendedoras. A iniciativa é uma parceria com a Aliança Empreendedora, organização não governamental que há 19 anos atua em prol do desenvolvimento de empreendedores em situação de vulnerabilidade econômica. A cerimônia aconteceu no Palácio Guanabara, nesta sexta-feira, 17.



Os cursos para as empreendedoras serão disponibilizados por meio da plataforma “Tamo Junto”, desenvolvida pela Aliança Empreendedora. A formação inclui videoaulas, artigos e ferramentas de gestão para facilitar o acesso do microempreendedor, tornando sua jornada de crescimento prática e continuada. Ao final, serão entregues certificados.