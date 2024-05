Estágio do Peers Group é inteiramente on-line - Internet/Reprodução

Publicado 17/05/2024 17:36

O Peers Group, grupo de empresas de inovação formado por Peers Consulting & Technology e Actar, abriu inscrições para o seu programa de estágio. As vagas são direcionadas para a área de Business, Digital Consulting e Cibersegurança. O propósito do projeto é acelerar a evolução de profissionais que estão iniciando a carreira nas áreas de consultoria e tecnologia.

O processo seletivo e o estágio são 100% on-line e aceitam universitários de todo o Brasil. Após o programa finalizado e efetivação, os futuros analistas trabalham em modelo híbrido, enquanto os de Digital e Cibersegurança em formato remoto. Durante o CDPeers Group, os estagiários residentes na mesma cidade que os projetos desenvolvidos são convidados, em algumas ocasiões, ao presencial para acelerar o aprendizado.O programa conta com dois modelos disponíveis: Business e Digital Consulting (com atuação na Peers Consulting & Technology) e Cibersegurança (para atuar na Actar). Os candidatos deverão ser estudantes, com formação mínima prevista de julho de 2025 até julho de 2026, de Engenharias, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Ciência da Computação, Sistemas para Informação, Sistemas para Internet, Economia, Matemáticas, Ciências Exatas, Tecnologia, Computação ou Analytics/Dados e áreas correlatas em automação. Além disso, serão avaliadas as seguintes competências: apresentar foco em gerar resultados aos clientes, habilidade em comunicação e relacionamento, capacidade analítica, pró-atividade, dinamismo e conhecimento em pacote Office.O projeto oferece benefícios únicos, como o programa de mentoria, dinamismo por meio do Job Rotation (alocação em projeto), agendas institucionais exclusivas e uma banca de conclusão do programa. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser realizadas até o dia 24, pela página de recrutamento da empresa