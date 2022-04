Lexa e MC Guimê celebram sete anos juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 14:37 | Atualizado 12/04/2022 14:42

Rio - Lexa encantou os seguidores, nesta terça-feira (12), ao usar suas redes sociais para celebrar uma data especial com o marido, MC Guimê. Apesar de serem casados desde maio de 2018, os artistas estão juntos há sete anos e a funkeira comemorou o aniversária com uma bela declaração para o amado.

"Carta aberta. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que alguém pudesse dar tão certo comigo. Que pudesse respeitar minhas escolhas e minha forma de levar a vida. Quando eu acordo e sinto o amor que você me dá, sinto que tudo nessa vida tem razão e sentido", começou a rainha de bateria da Unidos da Tijuca, na legenda de uma foto em que o casal surge em clima romântico, no Instagram.

Em seguida, Lexa relembrou o dia em que os dois selaram a união em cerimônia realizada na Catedral da Sé, região central de São Paulo. "Quando eu casei com você naquela igreja, eu idealizei dias felizes e abençoados nessa terra… E assim vem sendo. 7 anos de trocas, 7 anos de histórias", continuou a cantora.

"O jeito que você me incentiva a voar como um pássaro é o mesmo que dá tanta vontade de voltar pro ninho e ficar com você. Porque, de todos do mundo, eu escolheria você milhões de vezes e por milhões de motivos. Te amo, minha poesia", completou a artista.

Nos comentários da postagem, MC Guimê também registrou uma mensagem cheia de amor para a esposa: "Mulher da minha vida, desse jeito você me deixa sem palavras… Eu só sei te agradecer e agradecer a Deus por me apresentar você. Também sou muito grato por poder ter trilhado esse caminho ao seu lado até aqui e, a cada dia, me sinto mais motivado pra podermos viver as melhores experiências que a vida há de nos proporcionar. Você me fortifica, com seu sorriso me ilumina. A mais bela inspiração que compõe as minhas rimas", escreveu o funkeiro.

