Naiara reencontra Linn e Jessi em hotel no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2022 09:15 | Atualizado 26/04/2022 09:45

Rio - Naiara Azevedo compartilhou em suas redes sociais o reencontro com as amigas Lina e Jessi, em um hotel do Rio de Janeiro. A reunião das "comadres" ocorreu na segunda-feira (25), mas não contou com a presença de Natália Deodato.

No Instagram, a sertaneja registrou alguns momentos da visita aos quartos das amigas. Ao rever Jessilane, Naiara brincou com a fama de fofoqueira da professora: "Vocês não sabem onde eu estou e como vim parar aqui! Estou no quarto da boca de sacola", disse a cantora bem humorada.

"Encontro de milhões e milhões", afirmou a bióloga, ao receber Naiara.

"Nanacita" continuou brincando com a amiga: "Você conversa demais". "É o meu jeitinho meiga de ser, vocês sabem", respondeu Jessi.

Durante a visita, Naiara aproveitou para entregar à professora um presente que havia recebido de um fã-clube, uma caneca. A peça conta com uma ilustração do quarteto, composto por elas, Lina e Natália Deodato.

"A nossa foto, amiga! Amei, que tudo", agradeceu Jessilane.

Depois de algum tempo, a cantora se dirigiu ao quarto de Linn da Quebrada, que se arrumava para o aniversário de Ludmilla. Emocionadas, as cantoras se abraçaram e comemoraram: "Ai, amiga...Que delícia! Ela veio de chapeuzinho disfarçada", brincou Lina, referindo-se ao acessório usado pela ex-sister.

Ao fim da reunião, a sertaneja postou uma foto das três juntas e aproveitou para citar a ausência da modelo, Natália. "Minhas! Observação: Faltou a Natália", disse em seu Instagram.