Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 26/04/2022 07:00

Rio - É hoje! A grande final do "BBB 22" acontecerá nesta terça-feira, após a exibição de "Pantanal", na TV Globo. Depois de 100 dias em confinamento, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André Camilo são os participantes que poderão levar o tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Esta será a primeira vez, desde que o programa começou a incluir famosos no elenco, que um integrante do grupo Camarote será vencedor do "Big Brother Brasil".

Além disso, nesta noite, o reality show voltará a ter um homem como ganhador após sete temporadas. O último representante do sexo masculino a vencer o programa foi Cézar Lima, no "BBB 15". Depois disso, o "BBB" teve apenas mulheres como campeãs.

A 22ª edição do "Big Brother Brasil" conquistou alguns recordes durante sua exibição e rendeu bons resultados. Até o dia 21 de abril, o reality teve média de 22 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) e 47% de share. De acordo com a comunicação da Globo, o "BBB 22" foi o programa mais assistido da emissora e da televisão brasileira este ano. Mais de 155 milhões de pessoas acompanharam o programa na própria Globo e também no Multishow.

Atrações musicais

Uma das grandes apostas da edição ao vivo desta terça-feira são os encontros musicais que vão animar o reality show. Ex-participantes do próprio "BBB 22", como Linn da Quebrada, Maria e Naiara Azevedo, vão agitar o público e os finalistas. Mas não para por aí: Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo também vão se apresentar na final com performances exclusivas e feats inéditos.



Rivalidade Arthur Aguiar X Jade Picon

O "Big Brother Brasil" foi marcado pela rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar. Os dois chegaram a ser aliados no jogo por um breve período, mas a influenciadora digital colocou o ator no paredão em sua primeira liderança. Ela afirmou ter ficado chateada com o fato de Arthur não tê-la parabenizado por vencer a prova. A indicação deu início a uma verdadeira guerra entre os dois e culminou com a famosa frase "Bora? Eu e você no paredão", dita por Jade para Arthur após atender ao Big Fone. A influenciadora foi eliminada com 84,93% dos votos.

Expulsão de Maria

Maria foi expulsa do "BBB 22" após agredir Natália Deodato com um balde na cabeça durante uma dinâmica do jogo da discórdia, no dia 13 de fevereiro. Ela chegou a dizer que o balde escorregou, que não teve a intenção de agredir a colega, mas acabou sendo chamada ao confessionário para deixar o programa no dia seguinte. Antes de Natália, Maria já havia sido agressiva ao colar um card na testa de Arthur Aguiar em outra dinâmica do jogo.

Casa de Vidro

Outro momento que impactou o reality show foi a chegada de dois novos participantes no "BBB 22" com o jogo já em estágio avançado. Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo ficaram na casa de vidro montada na academia do reality. O público decidiu, através de votação pular, que os dois deveriam permanecer no programa. Larissa se juntou ao pessoal do quarto Lollipop e logo foi eliminada. Gustavo, no entanto, ficou no programa até a reta final e ainda formou um romance com Laís Caldas.

Desistência de Tiago Abravanel

Os integrantes do "BBB 22" viviam em uma eterna luta entre jogo e relações pessoais. Tiago Abravanel era do time dos que não gostavam de jogar e priorizava o bom convívio com todos. Durante uma das provas, ele não foi escolhido para ser a dupla de ninguém, o que o deixou bastante magoado. Em seguida, ao perceber que seria alvo do voto da maioria da casa, o artista fez as malas, apertou o botão de desistência e abandonou o programa.

Paredão falso

Já quase na reta final do programa, Linn da Quebrada, Eliezer, Gustavo Marsengo e Arthur Aguiar disputaram a preferência do público em um paredão falso. Arthur foi "eliminado" e logo em seguida encaminhado para um quarto secreto. No cômodo, ele acompanhou tudo o que acontecia na casa e também ganhou o poder de interferir na dinâmica do jogo. Arthur usou cards para colocar todos na xepa, cortar a água da casa, mandar um cooler para os brothers, entre outras coisas.

Vestido de coelhinho da Páscoa, o ator voltou para a casa distribuindo chocolate para os amigos. Momentos depois, ele tirou a fantasia e surpreendeu a todos ao revelar que não tinha sido eliminado e que tudo não passou de um paredão falso.