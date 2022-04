Arthur, Douglas e Paulo André são os finalistas do BBB 22 - Reprodução/Rede Globo

Publicado 26/04/2022 14:44 | Atualizado 26/04/2022 15:08

Nesta terça-feira (26) vamos saber quem será o ganhador da 22ª edição do Big Brother Brasil, que conta com uma final inédita. São três homens do Camarote que são finalistas na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão: o ator e cantor Arthur Aguiar, o ator Douglas Silva e o atleta olímpico Paulo André. E por conta disso, já é possível afirmar que o programa tem um empate entre os vencedores homens e mulheres ao longo de todas as edições.