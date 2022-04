Xuxa Meneghel torce pela vitória de Arthur Aguiar no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 26/04/2022 16:50

Rio - Xuxa Meneghel usou o Instagram nesta terça-feira (26) para reafirmar sua torcida pela vitória de Arthur Aguiar no 'Big Brother Brasil 22', ele disputa o prêmio com Douglas Silva e Paulo André. No vídeo publicado, a apresentadora relembrou a participação do cantor em seu programa quando ele ainda era uma criança.

fotogaleria "@arthuraguiar, você é e vai ser sempre meu campeão…tirando primeiro, segundo ou terceiro lugar...torço muito por você e não é de hoje. PA e DG, vocês conquistaram meu coração no decorrer do programa, mas a tia Xuxa já declarou a torcida dela há anos por este baixinho. Boa sorte a vocês três e o que o público decidir vai ser lindo. 'BBB22' que pena que está acabando", escreveu.

O perfil de Arthur Aguiar agradeceu a torcida da Rainha dos Baixinhos. "Ahhhh Xuxa, que felicidade em ver você com esse baixinho! Obrigada por todo apoio e torcida. Te amamos, rainha!", declarou.