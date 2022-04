Ex-presidente acusou brother de usar robôs nas votações - Reprodução/Youtube

Publicado 26/04/2022 14:41

Rio - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece antenado nas notícias sobre o 'BBB 22'. Durante uma transmissão no canal oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) nesta terça-feira (26), o político comentou, sem citar nomes, os boatos sobre o uso de robôs nas votações do reality show.

fotogaleria "Tão votando agora pra ver o cara que vai ganhar, e tem um cara agora que tá com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema pra Rede Globo pra ele ser indicado. Eu não acompanho o 'Big Brother', mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara lá que me parece que é mais abastado, tem mais dinheiro... Ele montou uma fábrica de computador pra mandar mensagem, pra votar nele", declarou.

"Então o cara que não tem, tem que pegar alguém pra pegar o telefone e ligar... O cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa", completou. Após a declaração de Lula, os internautas deduziram que o participante em questão seria Arthur Aguiar, que forma a final do programa com Douglas Silva e Paulo André.

se até o Lula nao gosta do Arthur Aguiar, quem sou eu p nao gostar? — maria clara (@clararocha0) April 26, 2022