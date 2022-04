Linn da Quebrada no Mais Você - Reprodução/TV Globo

Linn da Quebrada no Mais VocêReprodução/TV Globo

Publicado 26/04/2022 16:11 | Atualizado 26/04/2022 16:27

Provando seu favoritismo entre os eliminados do BBB 22, Linn da Quebrada foi a convidada especial do programa Mais Você desta terça-feira (26). Para celebrar a final do reality, Ana Maria Braga convidou a cantora e atriz para cumprir sua promessa.

Na última vez que foi ao programa, após sua eliminação, Lina contou que ficou com trauma de pular na piscina depois de ter feito isso para comemorar a eliminação do ator Arthur Aguiar, que logo depois voltou do paredão falso. Ela foi eliminada no paredão seguinte e chegou a falar que nunca mais faria isso na vida. Na ocasião, Ana Maria Braga prometeu que a próxima vez que fosse pular em uma piscina estaria com Lina. "Promessa é dádiva", ressaltou a cantora ao entrar na piscina de bolinhas junto com a apresentadora no meio do estúdio do Mais Você, em São Paulo.

fotogaleria

Após o momento de descontração, as duas conversaram sobre vários assuntos, dentre eles o câncer que Lina teve aos 23 anos. Ela revelou que o problema de saúde a fez aprender muito sobre si mesma e a perceber o quanto queria viver.

"Foi quando eu descobri que era mortal. Eu tinha 23 anos. Eu percebi que a qualquer momento eu poderia morrer e o câncer me fez pensar no quanto eu queria viver. No quanto eu quero viver. No quanto eu sou completamente apaixonada pelo meu corpo, com todas as suas falhas. No câncer, eu aprendi muito sobre mim. Foi o momento em que eu me aproximei mais do meu corpo. O câncer me levou para um lugar de fragilidade, onde tive que encarar a fragilidade do meu corpo. Foi depois do câncer que veio a Linn da Quebrada."