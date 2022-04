Tadeu Schmidt quebra protocolos e abraça finalistas do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Tadeu Schmidt quebra protocolos e abraça finalistas do 'BBB 22'Reprodução/Globo

Publicado 26/04/2022 23:31

Rio - Na final do "BBB 22", Tadeu Schmidt se deixou levar pelas emoções e correu para abraçar os finalistas do reality show. Após convidar Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André para o gramado, o apresentador questionou os brothers sobre as emoções de chegar à grande final. Em seguida, desceu do palco para se juntar aos confinados.

"Quer saber? Protocolo coisa nenhuma, eu quero é abraçar vocês", declarou o jornalista, alegrando o trio com o contato próximo. Vale lembrar que, durante a temporada, Tadeu manteve a distância dos ex-BBBs nas entrevistas realizadas após a eliminação de cada um, no estúdio do programa.

Confira: