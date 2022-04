Tadeu Schmidt posa com Boninho e Rodrigo Dourado no cenário da final do BBB 22 - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2022 23:04

Rio - Um dos destaques do "BBB 22", que se encerra nesta terça-feira (26), Tadeu Schmidt está na contagem regressiva para anunciar o grande campeão do reality show. Após homenagear a equipe do programa, o apresentador também usou as redes sociais para mostrar o pódio em que os finalistas subirão ao final da atração.

"Daqui a pouco, nossos finalistas estarão aqui, pra gente ver quem vai ocupar o lugar mais alto deste pódio! Antes disso, eu aproveitei pra comemorar a MINHA VITÓRIA!!!", declarou o jornalista, na legenda da publicação feita no Instagram.

No clique, Tadeu posa cercado por Boninho, diretor de variedades da TV Globo, e Rodrigo Dourado, que assina a direção artística do reality. "É um vitória gigantesca ser comandado por vocês!!! E fazer parte desse time extraordinário! E participar desse programa maravilhoso! Que privilégio! Que aprendizado! Que orgulho! Obrigado! Obrigado! Obrigado! E bora pra grande finaaaaaal!!!", completou.

