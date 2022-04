Arthur Aguiar no Mais Você - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar no Mais Vocêreprodução da TV Globo

Publicado 27/04/2022 09:59 | Atualizado 27/04/2022 10:51

Rio- Campeão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Arthur Aguiar tomou café com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira. No 'Mais Você', o ator contou que ainda não acredita que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão e agradeceu o apoio que recebeu dos fãs.

fotogaleria

"Foi muito incrível, inesperado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que existia essa possibilidade. A ficha ainda não caiu, acho que vai demorar alguns dias pra cair. Mas eu estou muito feliz, agradecido, grato a todo mundo que esteve comigo nesses 100 dias e me ajudou a conquistar esse título, a ganhar esse prêmio. A minha esposa que teve uma participação única, sem ela não seria possível, toda minha equipe, meus fãs. Agora, quero me atualizar de tudo o que está acontecendo e viver. Estou muito afim de viver, de aproveitar a vida, os momentos mais simples", afirmou o ator.

No programa, Arthur aproveitou para elogiar Tadeu Schmidt, que estreou no comando do reality show este ano. "Ele fez muita diferença pra gente ali dentro. A maneira como ele conversava com a gente, a sensibilidade dele, o texto dele, o acolhimento que ele dava pra gente. A gente via que ele se segurava pra não passar uma informação. Ele é um cara tão transparente, tão humano... O cara chegar ali em sua primeira temporada e dar o show que ele deu, uma simpatia. É um desafio muito grande e ao meu ver ele cumpriu brilhantemente".

Em seguida, o marido de Maíra Cardi falou sobre seu comportamento no jogo. "Eu fui muito transparente, coerente com o meu jogo. Sempre deixei claro que estava ali pra jogar, que eu não estava ali de férias. Acredito que minhas atitudes foram coerentes com a minha fala, quando não foi eu soube reconhecer, pedir desculpas e seguir em frente. Quando me senti sozinho também expus. Todas as vezes que eu tentava jogar junto não dava muito certo. Na reta final acabou dando. Mas eu deixei claro que ia continuar jogando meu jogo", comentou.

Arthur também disse que não foi para o reality com estratégias prontas. "Eu nunca achei que conhecesse o 'BBB', assisti alguns programas, sabia as dinâmicas, mas não fui um cara que estudou o programa. E se a pegar historicamente o programa vai ver que não existe uma fórmula. Existem campeões de diversas maneiras", avaliou ele, que falou sobre sua 'estratégia'. "Era entrar, viver, ser eu. Com as minhas qualidades, defeitos, facilidades, dificuldades e ser coerente".

Rivalidade com Jade

No 'Mais Você', Arthur relembrou a rivalidade que tinha com Jade Picon no jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. "Achava contraditório o discurso dela. Se eu fiz algo que chateou ela, ela deveria ter falado comigo", destacou ele, que relembrou o paredão com a digital influencer. "Tava muito seguro da minha narrativa em relação a ela. Sabia o que ela estava falando não tinha acontecido.Era o paredão estava mais seguro", admitiu.

Quem é o Arthur fora do BBB?

Ana Maria quis saber se Arthur Aguiar fora do reality é mais brincalhão ou mais quieto. "Já fui durante tempo da minha vida bem brincalhão e fui me perdendo de mim. Venho em uma busca intensa para reencontrar esse Arthur mais leve, brincalhão. Entrei assim muito disposto a ser assim. Acho que isso foi mudando. Toda segunda, que tinha jogo da discórdia, me desgastava muito, me fazia mal. Me acionava gatilhos emocionais aqui de fora e começou a me jogar pra esse lado mais pesado, pra baixo. Fui voltando pra esse lugar que não gosto, mas é quase minha defesa. Nessa parte final do jogo já estava bem ruim emocionalmente. Pensei várias vezes em desistir. Não desisti por causa delas ( a esposa Maíra e filha Sophia). Achava que estaria falhando com o combinado, que estaria sendo egoísta fazendo isso".

Planos com o prêmio

Após conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão, Arthur confessou: "Não faço a menor ideia com o que vou fazer com esse dinheiro, quais vão ser os próximos passos da minha carreira, da minha vida. Tudo isso eu quero decidir com ela (Maíra Cardi). Acho que a gente vem numa crescente de relação assim muito em conjunto. Se não fosse por ela não teria ido, ganhado", refletiu o campeão. "Sou muito grato a tudo o que ela fez. Ela, realmente, deu um show. Fez tudo o que podia fazer. O mais importante pra mim não era o prêmio, óbvio que R$ 1,5 milhão faz diferença na vida de qualquer pessoa, sabia que isso era uma consequência, meu intuito de entrar no programa era conseguir reconquistar meu público, mostrar pras pessoas quem eu sou de verdade, conseguir dar orgulho pra minha filha".