Maíra Cardi - reprodução do instagram

Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 27/04/2022 11:40

Rio - Campeão do 'BBB 22', Arthur Aguiar terá uma linha de roupas e acessórios. O anúncio foi feito pela esposa do ator, Maíra Cardi, durante o 'Rede BBB', na madrugada desta quarta-feira. "Você já tem linha de joias, roupas, boné... estou com ele até. Tem jaqueta, tem tudo, temos tudo! Está tudo pronto", contou a coach de emagrecimento.

fotogaleria

Nesta manhã, Maíra apareceu vestida com os produtos da coleção de Arthur . "Óculos, calça, blusa, boné, joias, tudo", escreveu a empresária na legenda. As peças serão colocadas à venda nesta sexta-feira, dia 29. "Seja uma das primeiras pessoas a ter em mãos uma peça exclusiva da nova marca de roupas e acessórios do Arthur Aguiar!", diz o anúncio do site, que tem uma contagem regressiva.