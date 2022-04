Maíra Cardi, Arthur Aguiar e Rapha Kalimann - reprodução da TV Globo

Maíra Cardi, Arthur Aguiar e Rapha Kalimannreprodução da TV Globo

Publicado 27/04/2022 09:46

Rio - Após Arthur Aguiar ser anunciado como o campeão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Maíra Cardi contou para o marido que a filha deles, Sophia, de três anos, sofreu muito com a ausência do ator. Ela ainda explicou que não tinha falado sobre o assunto publicamente antes com medo das pessoas eliminarem o artista da casa mais vigiada do Brasil.

fotogaleria

"Ela está sofrendo muito. Ela chama você, ela chora. Foi muito difícil. Foi a parte mais difícil pra mim. Ela é muito sensível, apegada. Olhava o celular e falava: 'porquê ele não pode falar comigo", contou a coach de emagrecimento.

Logo depois, ela refletiu. "Mas valeu a pena. Faz parte da sua trajetória. A gente driblou como pode. Tudo nessa vida existe o lado que a gente ganha e o lado que a gente perde. Não se pode ter tudo, tudo é um aprendizado. Vai ficar, sim, marcado na vida dela. Mas acredito também que tem um monte de coisas marcadas positivas, que depois ela vai poder assistir, ver a trajetória do pai, entender...".

Arthur, então, disse que se preocupou em aceitar o convite para participar do reality por causa de Sophia. "Era uma preocupação muito grande minha, porque eu passei por isso quando eu tinha uns 3, 4 anos com a minha mãe e com meu pai, então eu não queria que isso acontecesse com ela. Já era uma preocupação minha, eu não queria que ela sofresse e ela sentisse minha falta nesse nível de causar um trauma nela. Então, isso me deixou um pouco preocupado agora, mas é isso, eu vou tentar reverter isso o máximo que eu puder com amor, carinho, atenção".