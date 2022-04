Paulo Ricardo e Maria se apresentam na final do BBB 22 - Reprodução Internet

Publicado 27/04/2022 08:10 | Atualizado 27/04/2022 09:11

Rio - A ex-BBB Maria, que foi expulsa do "BBB 22", fez uma participação especial na final do reality show, na noite desta terça-feira. A cantora se apresentou ao lado de Paulo Ricardo e recebeu algumas críticas por sua performance nas redes sociais. A artista, então, fez uma postagem contando que enfrentou problemas técnicos.

"Meu retorno caiu no chão e o fone caiu do meu ouvido. Paulo Ricardo, você é fod*. Amei te conhecer", escreveu Maria no Twitter. Paulo Ricardo e Maria cantaram a música "Olhar 43", do RPM. A cantora recebeu o apoio dos fãs por conta da falha técnica.

Essa Maria se acha tanto , e fez um um show horrível desse, tanto ela quanto os outros só se salvou Leo Santana https://t.co/Xn4TlikRXF — Talita Vieira (@tatacbd) April 27, 2022 Constrangedora essa apresentação do Paulo Ricardo e da Maria juntos — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) April 27, 2022 Paulo Ricardo e Maria cantando juntos na final #BBB22 pic.twitter.com/nJA1bDJ4Dp — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) April 27, 2022

Maria e Paulo Ricardo ensaiaram não? Valha #BBB22 pic.twitter.com/RpNsoShwOI — DIOGES JUNIOR (@diogesluiz) April 27, 2022