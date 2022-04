Douglas chora ao rever a mulher, Carolina, e a filha mais velha, Maria Flor - Reprodução

Publicado 27/04/2022 08:49

Rio - Douglas Silva ficou com o terceiro lugar do "BBB 22" e conversou com Rafa Kalimann no "Bate-papo BBB" após o programa. O ator se emocionou ao ver alguns vídeos das filhas. "Ela é gigante", disse o ator após assistir a imagens da mais velha, Maria Flor.

Douglas começou a chorar ao falar da filha mais nova, Morena. "Estou com muita saudade. Muita, muita, muita. Quando eu saí de lá...", iniciou, com a voz embargada. "No meu primeiro vídeo do Anjo, ela falou 'papai'. Foi um momento marcante. Fiquei feliz de ver minha filha crescendo, falando 'papai'", completou.

Em seguida, a mulher de Douglas entrou no ar em uma ligação ao vivo. "Douglas, você vai chegar com muita paciência. Você não sabe como ela está!", disse Carolina Brito sobre a filha mais nova,