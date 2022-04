Jade Picon manda recado para Paulo André após a final do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 27/04/2022 07:47

Rio - Depois da final do "BBB 22", Paulo André Camilo participou do "Bate-Papo BBB" e conferiu sua trajetória no programa. O atleta assistiu a um vídeo com alguns momentos de seu romance com Jade Picon e depois a própria Jade mandou um recadinho em vídeo para ele.

"Oi, sumido. Quanto tempo, hein? Fiz vários mutirões pra você, e independente do resultado, você já é o campeão. Tô morrendo de saudade de você, já já a gente se encontra. Beijos, da Deja", disse a influenciadora digital.