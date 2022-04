Emilly Araújo desabafa após ser considerada uma das piores campeãs do - Reprodução / Globo

Publicado 28/04/2022 11:23 | Atualizado 28/04/2022 11:28

Rio - Emilly Araújo, vencedora do "BBB 17", ficou bastante chateada por ter tido seu nome citado entre os "piores campeões" do reality, em uma publicação no Twitter. O post alcançou mais de 60 mil curtidas e acabou aparecendo na timeline da ex-BBB, que respondeu, afirmando estar sofrendo uma injustiça ao ter seu colocado nome naquela lista.

"Gente, é sério isso? Eu tinha 20 anos, tinha acabado de perder minha mãe. É claro que eu ia estar meio surtada! Agora experimenta entrar lá e ficar 100% normal por três meses. Esse hate que recebo todos os anos não tem cabimento. A empatia de vocês é absolutamente seletiva", desabafou a apresentadora.