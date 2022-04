Ex-BBB Larissa Tomásia passa mal e deixa programa no Multishow ao vivo - Reprodução

Ex-BBB Larissa Tomásia passa mal e deixa programa no Multishow ao vivoReprodução

Publicado 28/04/2022 07:42 | Atualizado 28/04/2022 08:06

Rio - Os ex-participantes do "BBB 22" estiveram em uma "lavação de roupa suja" no Multishow, ao vivo, na noite desta quarta-feira. Durante o programa, Larissa Tomásia se sentiu mal, precisou se retirar e deixou um lugar vazio na atração.

fotogaleria

Algum tempo depois, a pernambucana voltou e foi questionada pelos apresentadores Bruno de Luca e Ana Clara se já estava melhor. "Sim, me recuperando", disse Larissa.

Larissa contou também que não sabia se tinha comido algo que a fez passar mal, mas disse que já estava melhor. No programa, ela também falou sobre as "fake news" que lançou para os participantes quando ainda estava na casa e disse que sua intenção era mexer com todo mundo.