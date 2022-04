Paulo André se espanta ao receber cantada de Anitta: Estamos aí - Reprodução

Publicado 28/04/2022 07:59 | Atualizado 28/04/2022 07:59

Rio - Paulo André mal saiu do "BBB 22" e já está recebendo várias cantadas. O atleta se mostrou assustado ao receber uma mensagem da cantora Anitta. "Oi, Paulo. Vai fazer o que quando sair da casa?", perguntou a cantora enquanto o ex-brother participava de um quadro do site oficial do "BBB" em que tinha que responder os comentários dos fãs.

"Que loucura, hein? É a Anitta mesmo aqui? Anitta do céu, não faz isso comigo não! Assim, nem sei o que falar. Mas é isso, estamos aí, né?", disparou o atleta, que no "BBB 22" teve um romance com a influenciadora digital Jade Picon, que é amiga de Anitta.