P.A aceita ser padrinho de casamento de Pedro Scooby - Reprodução / Globo

P.A aceita ser padrinho de casamento de Pedro Scooby Reprodução / Globo

Publicado 28/04/2022 09:33

Rio - Depois de tornarem-se grandes amigos durante o confinamento do "BBB 22", Paulo André e Pedro Scooby continuam fortalecendo os laços de amizade fora da casa. Na quarta-feira (27), P.A revelou que foi convidado pelo amigo surfista para ser seu padrinho, na união com Cíntia Decker e disse ter aceitado a missão.

fotogaleria

"Um prazer enorme, não estou acreditando nisso, assim, é uma felicidade muito grande, porque já faço parte da história dele, agora vou fazer parte da história dele e da esposa dele", comemorou P.A, que foi vice-campeão do "BBB 22".

Durante o "Prêmio da Rede BBB", Scooby contou que o atleta ficou bastante emocionado com seu convite.

"Ele se emocionou quando o convidei. É meu irmão, esse cara é incrível, amo ele!", disse o surfista.

P.A ainda fez votos para que o casal possa ter um filho em breve e alegou estar realizado com o convite do amigo: "Eu, Paulo André, sou padrinho do casamento de Pedro Scooby, zerei a vida".