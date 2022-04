DG reecontra a filha Morena - Reprodução/Instagram

DG reecontra a filha MorenaReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 14:48

DG, como ficou conhecido o ator Douglas Silva ao participar da 22ª edição do "Big Brother Brasil", foi recebido com muita alegria pela filha caçula Morena, de apenas 1 ano. "Só agora que está vendo o pai acordado. Muito feliz", falou a esposa do ator, Carol Samarão, ao registrar o momento.

fotogaleria

Casados há 14 anos, Douglas e Carol também são pais de Maria, de 10 anos. Em comum acordo, o casal decidiu que a entrada do ator no reality seria importante para melhorar a vida financeira da família. Mas Carol confessou que seria um sacrifício já que DG é muito próximo das filhas e nunca tinha passado tanto tempo longe delas.

“Seria muito tempo longe das filhas, e Douglas nunca ficou tanto tempo separado das meninas. Tem a visibilidade excessiva, que é uma preocupação real. Todos temos qualidades e defeitos, mas acreditamos que ele tem muito para agregar e somar lá dentro. Conversamos os prós e contras. Sobretudo para quem já tem uma carreira como ele, entrar no BBB, no caso de um erro, é voltar várias casinhas, mas a decisão foi dele”, contou Carol em entrevista a Revista Quem.



Douglas Silva ficou em terceiro luga no "BBB 22".