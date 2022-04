Arthur Aguiar reclama de falsidade no BBB Dia 101 - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar reclama de falsidade no BBB Dia 101reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 07:47

Rio - Após a vitória de Arthur Aguiar, todos os participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, voltaram à casa mais vigiada do Brasil no 'BBB Dia 101', nesta quinta-feira. Mas parece que o campeão não curtiu reencontrar alguns ex-brothers. Na área externa, o ator explicou para Naiara Azevedo e Tiago Abravanel o motivo de não querer entrar na casa para cumprimentar algumas pessoas.

"Você está sem graça de entrar ali?", quis saber a cantora. "Não, estou de boa. Muita falsidade, não estou a fim de ganhar tapinha nas costas! Prefiro ficar na minha. Já tive tempo de ver algumas coisas que acho que foram desnecessárias. Respeito a opinião deles, cada um age com o quer, mas não estou afim de receber tapinha nas costas", reforçou o marido de Maíra Cardi.



Pouco tempo depois, Arthur decidiu entrar na casa. Ele cumprimentou alguns participantes, entre eles, Jade Picon, sua rival no reality, e, logo em seguida, foi para o quarto grunge. Ele se ajeitou e avisou que ia dormir. Tiago foi atrás do amigo, que explicou: "Esse tempo todo que já vi um monte de coisa que não vale a pena. Já falaram que eu dormi o programa todo mesmo, qual a diferença. Prefiro que ficar lá batendo palma, recebendo tapinha nas costas", afirmou Arthur.