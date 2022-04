Brunna Gonçalves reclama de ter sido cortada no edição do "Dia 101" do "BBB 22" - Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves reclama de ter sido cortada no edição do "Dia 101" do "BBB 22"Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 09:46 | Atualizado 29/04/2022 09:49

Rio - Brunna Gonçalves foi considerada "planta" pelo público durante boa parte do "BBB 22" e voltou a receber críticas após aparecer pouco no "Dia 101" do programa. Revoltada com a situação, a dançarina resolveu fazer sua própria defesa no Instagram.

"O Tadeu reuniu todo mundo na sala, tirou seis nomes da urna, eu fui das seis e eu fui a única cortada. Não passou a pergunta que ele me fez. Acho que ele [editor] não vai muito com a cara, né? Ele passou o programa todo me cortando e no Dia 101 não podia ser diferente", acusou Bruna.

A ex-BBB também expressou a frustração por ter sido obrigada a se maquiar e passar o dia inteiro no local da gravação, para depois, ter os trechos em que aparece retirados do trabalho final.

"Eu até entendo que o programa tenha um tempo certo, não pode deixar tão grande, mas apareceu todo mundo, menos eu. Pelo menos deixasse duas pessoas de fora, para não ficar tão assim na cara, mas não quiseram, nem disfarçaram", criticou.

No Twitter, a esposa de Ludmilla ratificou o que tinha dito no Instagram, acusando novamente os editores de terem construído sua imagem de "planta", a partir dos cortes feitos no programa.

"Tem gente falando aí: 'A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu'. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101! (risos) Cadê a resposta que dei pro Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? Estou começando a entender porque eu fui tão 'planta'.", reclamou mais uma vez a dançarina.