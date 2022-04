Gustavo confessa que não gostou do resultado do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022

Rio - Gustavo deixou claro que não gostou do resultado do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, em que o vencedor foi Arthur Aguiar. Durante o 'BBB Dia 101', nesta quinta-feira, o Bacharel em Direito disse para o apresentador Tadeu Schmidt que preferiria que Paulo André ou Douglas Silva levassem o prêmio de R$1,5 milhão.

"Não gostei (do desfecho do BBB). Não gostei por vários motivos, não é só porque eu não ganhei não. Eu acho que muitas pessoas que saíram antes do programa deveriam estar no programa”, começou o Bacharel em Direito. "Cito a Lina. A Lina não poderia sair com 77% de rejeição como ela saiu. Eu tô procurando meus 81% de rejeição também, porque onde eu encontro alguém todo mundo só fala que elogiou, que eu joguei de forma ativa", analisou.

Em seguida, ele reconheceu o mérito de Arthur. "Mas eu como jogador, aceito que um jogador ganhou. Então é óbvio que eu queria que o PA ou DG ganhassem, mas eu em relação a jogo eu entendo que o Arthur jogou mais que PA e DG. Eu reconheço o mérito dele, porque ele jogou com a estratégia dele e ganhou. Não tem nem o que falar”, finalizou.