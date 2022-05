Eliezer brincou de - Reprodução

Publicado 05/05/2022 20:11

Ao participar da brincadeira "Pego, penso ou passo" com o influenciador Matheus Mazzafera, Eliezer fez revelações intrigantes nesta quinta-feira (5). Ao ser perguntado sobre antigos competidores do programa, o brother teve que escolher com quem ficaria.

Em suas respostas, ele afirmou que pegaria Emilly Araújo, Juliette e Grazi Massafera, além dos participantes com quem dividiu a casa: Maria, Linn da Quebrada e Paulo André. "Quem não pegaria o P.A?", ainda brincou ele, rindo ao lado de Matheus.

Já sobre Natália Deodato, com quem viveu um breve romance durante o reality, Eliezer afirmou que 'passaria', descartando o interesse na sister. Questionado sobre Vyni e Jade Picon, ele afirmou não conseguir cogitar a possibilidade, pois sente que os dois são como seus "irmãos".