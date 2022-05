Anitta no clipe de ’First Class’, de Jack Harlow - Reprodução

Publicado 05/05/2022 18:43 | Atualizado 05/05/2022 19:04

Anitta não para! A brasileira será protagonista do clipe da música "First Class", do rapper mais ouvido do mundo, o americano Jack Harlow. O cantor liberou, nesta quinta-feira (5), um trecho do vídeo criado para o hit, que está em segundo lugar em paradas como Spotify e Billboard.

Mais uma vez, a Girl from Rio chocou a internet. No teaser do clipe, Anitta aparece como uma personagem especial da história, que aparenta trazer muito charme em um clima "007". O vídeo será lançado à meia noite desta sexta-feira (6), junto com o novo álbum de Harlow.



O americano, de apenas 24 anos, se apresentou no Brasil durante o Lollapalooza, em São Paulo. Seu próximo lançamento, "Come Home the Kids Miss You", tem faixas com grandes participações, como Drake, Lil Wayne, Justin Timberlake e Pharrell.



Antes mesmo da estreia do clipe, o hit 'First Class' já está a todo vapor. Ele ocupa a segunda posição na "Hot 100" da revista Billboard, principal parada dos Estados Unidos, e no Top 100 Global do Spotify.