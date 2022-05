Rhaenyra Targaryen, protagonista da nova série ’House of the Dragon’ - Divulgação

Publicado 05/05/2022 16:39

"House of the Dragon", nova série do universo de "Game of Thrones", ganhou trailer nesta quinta-feira (5). A produção da HBO Max, que estreia no dia 21 de agosto, se passa 200 anos antes dos acontecimentos da série original e vai contar a história do reinado da família Targaryen.

A trama é baseada na obra "Fogo & Sangue" de George R. R. Martin, autor das "Crônicas de Gelo e Fogo", livros que deram origem a "GoT". A série 'House of the Dragon', que também foi escrita por ele, em parceria com o roteirista Ryan Condal, gira em torno dos irmãos Aegon II e Rhaenyra Targaryen, que disputaram o Trono de Ferro após a morte de seu pai, Viserys.



Em outubro, o streaming enlouqueceu a web ao lançar o primeiro teaser da produção. O elenco, que conta com nomes como Matt Smith, Emma D'Arcy e Steve Toussaint, voltou, desta vez, em um novo trailer, revelando mais detalhes sobre a história.

No vídeo recheado de ação e tensão, os fãs puderam ver algumas das principais casas de Westeros jurarem lealdade ao rei Viserys e à sua herdeira, a princesa Rhaenyra. Além do trailer oficial, foram divulgadas imagens promocionais dos principais personagens da saga. Assista: