Apresentador da Band detona Ivete Sangalo - Reprodução

Apresentador da Band detona Ivete SangaloReprodução

Publicado 05/05/2022 18:02 | Atualizado 05/05/2022 18:02

Rio - Ivete Sangalo surpreendeu os fãs ao anunciar, nesta quinta-feira (5), uma comemoração em grande estilo dos seus 50 anos. Para celebrar seu aniversário, a cantora fará um show exclusivo no dia 27 de maio, transmitido pela TV Globo direto da cidade natal da artista, em Juazeiro, na Bahia. A apresentação faz parte da turnê "Tudo Colorido" e também será exibida no Multishow.

fotogaleria

"A comemoração de milhões. Ivete vai comemorar o aniversário e mandou avisar que vai rolar a festa em grande estilo na nossa telinha! Um show histórico no dia 27 aqui na Glô!", anunciou a emissora em postagem no Instagram, marcando a apresentadora do reality musical "The Masked Singer Brasil".

Misturando sons, cores e movimentos, o show promete emocionar os fãs de Veveta, que celebrará a chegada dos 50 anos com uma noite embalada por seus inúmeros sucessos. Nas redes sociais, internautas comemoraram o anúncio do evento especial: "Fui eu que pedi sim", disparou um admirador. "A maior e melhor cantora desse país merece uma comemoração a altura", declarou outro.

Confira: