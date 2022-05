Rafael Miguel namorava com Isabela Tibcherani quando foi morto - Reprodução

Publicado 16/05/2022 20:52

Rio - Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, comentou a prisão de seu pai, Paulo Cupertino, nesta segunda-feira. A jovem de 21 anos conversou ao vivo com José Luiz Datena durante o "Brasil Urgente", da Band, após a Polícia Civil de São Paulo capturar o acusado pelo assassinato do artista e seus pais , quase três anos depois do crime.

“Acabei de ser informada sobre a prisão dele. Ainda estou assimilando, pois não é a primeira vez que eu recebo essa informação. Tanto que a minha primeira reação foi assim: 'Você me confirma essa informação por que eu não posso ter a minha vida balançada agora'. Mas aparentemente é real, e faz 5 minutos que eu descobri. Então, ainda estou assimilando tudo”, declarou ela.

Em seguida, Isabela falou sobre seu relacionamento conturbado com o pai, que estava foragido da Justiça desde que matou Rafael e seus pais, João e Miriam, a tiros, por não aceitar o namoro da filha com o ator. “Nossa relação nunca foi saudável, isso não era segredo para ninguém. Tudo que ele fez, embora não fosse esperado uma reação daquela, não era tão surpreendente pela índole que ele tem”, desabafou a jovem.

Ela ainda acrescentou que não imaginava qual reação teria ao ver Paulo preso: "Sempre tive esse questionamento, desde que tudo aconteceu, desde a primeira hipótese da prisão, sempre tive o questionamento de como eu me sentiria mediante essa informação. É um mix de sentimentos, sensações. Porque de dois, três anos para cá, a minha vida mudou completamente. Até hoje eu luto para me reerguer e para voltar com a minha vida como estava antes. É uma busca diária para conseguir o meu espaço sem deixar que isso me afete", completou Isabela.