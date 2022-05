Deolane Bezerra compra carro avaliado em R$ 1 milhão - Reprodução Internet

Deolane Bezerra compra carro avaliado em R$ 1 milhãoReprodução Internet

Publicado 16/05/2022 08:02

Rio - Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, comprou mais um carrão para sua coleção de importados. A advogada é a nova dona de um Porsche Carrera Cabriolet. No site oficial da montadora, o modelo 2022 custa pouco mais que R$ 1 milhão. Deolane pagou por adicionais como banco de couro na cor bege e rodas com design exclusivo.

A advogada comemorou a conquista com um vídeo em que aparece arrastando o veículo pelo condomínio onde mora, em Alphaville, na Grande São Paulo. "O peso de sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo. De uma coisa eu tenho certeza: eu sempre carreguei os meus pesos sozinha e com muito orgulho! Sempre fui eu e Deus. Tenho um orgulho danado da mulher que me tornei", disse a viúva de MC Kevin, cuja morte completa um ano nesta segunda-feira.