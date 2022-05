Atriz Dandara Mariana revela namoro com o ator e rapper Dhon - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2022 08:48

Rio - Dandara Mariana comemorou seu aniversário de 34 anos na sexta-feira (13), com uma festa. Na hora de cortar o bolo, a atriz assumiu o namoro com o ator e rapper Dhon.

No momento dos "parabéns", os convidados entoaram um coro de "com quem será, com quem será..." e nesse instante, Dhon se aproximou de Dandara e lhe deu um beijo.

Após assumir a relação, a atriz compartilhou registros de momentos com o namorado em seu Instagram. Na tarde de domingo (15), ela publicou alguns stories em que aparece abraçada com o ator, recebendo beijos e carícias.

Dandara Mariana está confirmada para integrar o elenco da nova novela das 21h, "Travessia", de Glória Perez. Dhon fez parte do cast de "Malhação: Vidas Brasileiras", interpretando Leandro, mas atualmente, tem dedicado seu tempo à carreira musical.