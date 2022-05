Samantha Schmutz recebe ataques após criticar Juliette Freire - Reprodução Internet

Samantha Schmutz recebe ataques após criticar Juliette FreireReprodução Internet

Publicado 17/05/2022 09:27

Rio - Depois de questionar se Juliette é realmente artista, Samantha Schmutz tem recebido ataques de fãs da cantora nas redes sociais. Os cactos, como são chamados os admiradores da paraibana, têm deixado comentários não muito agradáveis no Instagram da humorista. Atualmente, Juliette tem mais de 33 milhões de seguidores no Instagram.

fotogaleria

"Amargurada, para de diminuir os outros", disse uma pessoa. "Pelo jeito você sempre vai ser essa infantil sem noção", comentou outro internauta. "Onde mando currículo para você para poder virar artista?", ironizou outra pessoa.

A confusão entre Samantha Schmutz e Juliette Freire começou nesta segunda-feira depois que o perfil "Mídia Ninja" compartilhou um trecho da entrevista da ex-BBB no "Altas Horas". Juliette disse no programa de Serginho Groisman que, como artista, acredita ter que se posicionar sobre as questões políticas do Brasil.

Samantha Schmutz, então, fez um comentário polêmico. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", questionou. Desde que o comentário da humorista veio a público, várias pessoas da classe artística saíram em defesa de Juliette Freire, como é o caso de Anitta, João Vicente de Castro, Fernanda Paes Leme, Ingrid Guimarães, entre outros. Além disso, os cactos também estão defendendo a paraibana.

Juliette se pronunciou sobre o assunto na madrugada desta terça-feira e disse que é "artista e aprendiz".