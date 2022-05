Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 08:24 | Atualizado 18/05/2022 08:33

Rio - Ludmilla surpreendeu fãs ao postar foto nua nas Ilhas Maldivas na noite desta terça-feira (17). A cantora de 27 anos está curtindo uma viagem romântica na região paradisíaca com a esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

A cantora pubicou uma sequência de fotos com um biquíni rosa, mas entre elas deixou um registro em que dispensa o traje. "Baby, I'm the sweetest, pussy is the meanest", escreveu ela na legenda da publicação.