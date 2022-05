Gil do Vigor comenta reprise de 'A Favorita' na TV Globo - Montagem/Instagram/Globo/João Miguel Júnior

Gil do Vigor comenta reprise de 'A Favorita' na TV GloboMontagem/Instagram/Globo/João Miguel Júnior

Publicado 18/05/2022 22:00

Rio - Gil do Vigor não consegue assistir à reapresentação de "A Favorita" no "Vale a Pena Ver de Novo". O motivo? O ex-BBB contou que não gosta de lembrar que acreditou na inocência de Flora, personagem de Patrícia Pillar, na novela.

fotogaleria

No Twitter, Gil falou do assunto e comentou uma das cenas em que Flora fala com Irene, personagem de Glória Menezes e tenta mostrar que é inocente. "Nossa, eu acreditei nela, que ódio, até hoje. Eu acreditei nela até o dia que ela se revelou! Não consigo nem assistir que fico indignado", comentou Gil.

Nossa, eu acreditei nela, QUE ÓDIO, até hoje. Eu acreditei nela até o dia que ela se revelou affff!!! Não consigo nem assistir que fico indignado. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

Os fãs também compartilharam da indignação de Gil. "Flora foi uma das maiores vilãs. E no capítulo que revelaram, eu fiquei em choque", disse uma. "É sobre isso! O Brasil todo feito de trouxa pela Flora kkkk todo mundo odiava a Donatella e achava a Flora boazinha", afirmou outra.

"Você bem assim quando ela se revelou ser a verdadeira assassina", comentou outro, mostrando a reação de Gil na eliminação do "BBB 21". Veja:





pic.twitter.com/ybxpyndKH7 vc bem assim qnd ela se revelou ser a verdadeira assasina May 18, 2022

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.