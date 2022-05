Pequena Lô - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 07:40 | Atualizado 18/05/2022 07:50

Rio - A influenciadora Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lô, se revoltou com alguns ataques que costuma receber, inclusive em relação à sua deficiência. Nesta terça-feira (17), ela fez um desabafo em seu Twitter que garantiu que não vai desistir da sua carreira por conta dos haters.



"Eu não ia vir aqui falar não, mas vocês são insuportáveis demais. Quero falar pra quem anda vindo aqui no meu perfil, me encher a por** do saco. Primeiro que o perfil é meu e eu posto o que eu quiser, e tem pessoas que gostam, então é isso que importa pra mim. Se não gostou, PASSA reto ou usa a funçãozinha block ou silenciar. Se você não gosta do meu trabalho, ninguém está te forçando, e tá tudo muito bem não gostar. Ninguém nunca vai gostar 100% das coisas e ninguém nunca vai ser perfeito", comecou a influenciadora.

Lorraine é psicóloga e foi diagnosticada com uma síndrome rara, ainda desconhecida, que causa problemas ósseos e membros curtos. Por conta disso, se tornou representante da luta contra o capacitismo e uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência

"Vão viver e aprender a respeitar o que você não gosta, porque vocês ainda vão me ver muito por aí, e muitas outras pessoas que não fazem parte da bolha de vocês, que não são padrão. Um grande beijo. Sobre a frase que vocês intitularam 'meme' que foi quando uma pessoa me ofendeu. Mas pra vocês isso não importa, o que importa é querer ser engraçado nas custas dos outros. Não ligo pra essa frase, continuo trabalhando e conquistando inúmeras coisas. Enquanto vocês ficando sendo infantis", finalizou Lô.