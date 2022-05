Viih Tube vai para a balada com uma amiga - Reprodução Internet

Publicado 17/05/2022 10:22

Rio - A ex-BBB Viih Tube mostrou aos seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, um pouco da noitada que curtiu com uma amiga. A influenciadora digital postou fotos chegando a uma balada com um modelito pra lá de ousado, com direito a puxadinha na calcinha asa-delta. "Hoje vou para a festa sem trabalhar depois de sei lá quanto tempo. No Carnaval trabalhei tanto que nem consegui curtir", disse Viih Tube nos Stories.

Recentemente, a influenciadora digital, conhecida por ser "pegadora", contou como consegue superar rapidamente o término de seus relacionamentos.

"Eu recebo muitas mensagens de meninas que têm dificuldade de conseguir encerrar ciclos. E nunca vai ser fácil! Mas, no fundo, a gente sabe o que é melhor fazer! Acho que super um término são processos, fases. Se permita ficar mal, chora mesmo no começo, depois se sentir vontade de conhecer novas pessoas ou sair sem pensar em nada, se permita também. Se não estiver pronta para isso também não force! Seja sincera com você mesma, e não com o que as amigas, ou família, te falarem para fazer no seu processo de superar".