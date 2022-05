José Loreto estaria ficando com Gabi Martins - Reprodução Internet

Publicado 11/05/2022 08:46

Rio - O ator José Loreto, de 37 anos, e a ex-BBB Gabi Martins, de 25, estão ficando. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metrópoles". O ator, que atualmente vive o personagem Tadeu no remake de "Pantanal", e a cantora, que participou do "BBB 20", estariam curtindo o romance, mas preferem manter as coisas discretas.

Em janeiro deste ano, Gabi Martins terminou seu relacionamento de cerca de um ano com o cantor Tierry, de quem chegou a ficar noiva. A cantora confirmou ao perfil "Gossip do Dia", no Instagram, que ficou com José Loreto, mas garante que está solteira.

José Loreto terminou seu namoro com a DJ Bruna Lennon no final do ano passado. Eles estavam juntos há cerca de um ano. O ator é pai de Bella, fruto de seu casamento com Débora Nascimento. Os dois ficara casados entre 2016 e 2019.