Publicado 10/05/2022 20:57

Rio - Fábio Porchat anunciou na última segunda-feira a retomada de um projeto iniciado em 2021 para auxiliar os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no pagamento da taxa de inscrição, que neste ano custa R$ 85. Pelo Twitter, o humorista explicou como funcionará a ação 'Quebra Essa, Porchat'.

fotogaleria "Minha Gente! O Quebra Essa, Porchat está de volta! Lembra que no ano passado me comprometi a pagar 100 inscrições do ENEM e a @maisa, o @ggreenwald e o @davidmirandario embarcaram junto comigo apoiando também? Vou repetir esse ano!!!", contou. "Agora vou apoiar 200 estudantes que não sabem como vão pagar a inscrição! Amanhã postarei o formulário para me enviarem os boletos, então não percam tempo! Essa ação ano passado rendeu muitas matrículas na universidade. Acredito em vocês, bora lá que só a educação muda o mundo!", acrescentou.

Já nesta terça-feira (10), Fábio Porchat disponibilizou o formulário para envio dos boletos de inscrição do Enem. "Simbora que é limitado, hein?! E lembre-se, vamos deixar a oportunidade pra quem realmente tá precisando dessa força! E depois quero todo mundo me mandando as notas do ENEM igual fazia na escola!"

