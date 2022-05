Comediante ajudou a acalmar criança durante show - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2022 20:10

Rio - Whindersson Nunes teve uma atitude nobre ao ajudar um bebê que chorava em seu show. O comediante se apresentava na noite da última segunda-feira, em Paris, quando pediu que o público cantasse a música infantil 'Baby Shark' para que a criança se acalmasse.

No Twitter, Whindersson comentou a situação e recebeu o agradecimento do pai da bebê. "Ontem tinha uma neném chorando no show, fiz o teatro todim cantar Baby Shark kkkkkkkkkkkk ", contou. "Ontem ela estava um pouco enjoada e com sono. Ela estava assistindo no celular, mas chegou uma hora que não deu mais. Eu sei que a situação era chata, e algumas pessoas na fileira da frente estava reclamando, mas o @whindersson foi super compreensível e deu um show", disse o pai da menina.