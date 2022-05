Corando, da dupla com Aleksandro, segue internado após acidente com ônibus de sua banda - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2022 16:25 | Atualizado 11/05/2022 16:25

Rio - Conrado, da dupla com Aleksandro, segue se recuperando após o grave acidente de ônibus que sofreu. O veículo que levava os artistas e sua banda tombou na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, São Paulo, matando Aleksandro e outras 5 pessoas. O sertanejo foi encaminhado para Hospital Regional de Registro e tem evoluído, como informou o boletim médico divulgado na última terça-feira (10).

fotogaleria "Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado no Hospital Regional de Registro, na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal. Reafirmamos a ausência da necessidade de novas intervenções cirúrgicas neste momento. O paciente Júlio Cesar Bigoli Lopes também segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro, com função pulmonar ainda comprometida, mas com melhora da função renal. Ambos os pacientes permanecem sem previsão de alta neste momento."

Em entrevista para a Quem, José Carlos Cassucce, empresário da dupla, comentou as informações sobre o estado clínico de Conrado. "Ele segue na UTI, mas melhorou uns 50%. O outro rapaz, Júlio, também está melhorando, mas ainda está na UTI. Já tiraram as drogas e os dois estão respondendo bem. O pai do Conrado que me atualizou sobre o quadro deles, porque ele estava no hospital ontem. Ele me contou que o Conrado está urinando normalmente, porque antes não estava. E melhorou muito do dia em que foi internado até hoje. Também não precisou fazer novas intervenções cirúrgicas. Vai dar tudo certo!", contou.