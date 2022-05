Tiago Leifert entra na Justiça contra hater - Reprodução

Publicado 11/05/2022 13:10 | Atualizado 11/05/2022 13:19

Rio - O apresentador Tiago Leifert entrou na Justiça contra um "hater", na última quinta-feira. O ex-comandante do "Big Brother Brasil" abriu o processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), no Regional da Barra da Tijuca. No documento, o artista acusa Lucas Lopes Pereira dos crimes de "calúnia, injúria e difamação".

Lucas teria praticado o crime de injúria ao chamar Leifert de "lixo" e "imbecil". O homem também teria atacado o apresentador e seu pai, Gilberto, por serem jornalistas. Na ação, a defesa de Leifert afirma que sua "dignidade foi duramente atacada pelas mensagens".

O autor ainda afirma que o fato de ser uma pessoa pública "não autoriza ninguém a proferir ofensas completamente gratuitas e despropositadas".