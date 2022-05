Linn da Quebrada e o pai, Sr. Lino - Reprodução Internet

Linn da Quebrada e o pai, Sr. LinoReprodução Internet

Publicado 11/05/2022 10:45 | Atualizado 11/05/2022 10:57

Rio - O pai da ex-BBB Linn da Quebrada, Sr. Lino, morreu na última quarta-feira, em São Paulo. A informação foi confirmada a O DIA pela assessoria da artista. O pai de Linn teria sofrido um infarto fulminante. A atriz e cantora voltou a se relacionar com o pai pouco antes de entrar no "BBB 22".

Em janeiro deste ano, ela contou nas redes sociais que reencontrou o pai, que não via há anos. "Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano novo para nós desatarmos", disse a artista na ocasião.

No vídeo, o pai de Lina brincou com a situação. "Ainda não entendi, até hoje, como você se transformou de água para o vinho", disse. "Esse é o mistério. Te amo, pai", respondeu a atriz e cantora. "Eu também, filha. Que Deus te abençoe e proteja, hoje amanhã e sempre", disse Sr. Lino.