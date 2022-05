Adele e o namorado, Rich Paul - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2022 20:42

Rio - Adele costuma ser reservada com sua vida amorosa, mas nesta quarta-feira (11) compartilhou um carrossel de fotos, em seu Instagram, com o namorado Rich Paul. "O tempo passa voando", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Em julho do ano passado já havia rumores do relacionamento de Adele com o agente esportivo do jogador LeBron James, mas o casal demorou a assumir o romance. "Eu o conheci em uma festa de aniversário, nós estávamos na pista de dança", contou ela em entrevista a Oprah Winfrey. "Ele é hilário. Ele é tão engraçado. E muito inteligente. Muito, muito inteligente. É incrível observá-lo fazer o que ele faz, com facilidade e suavidade", se declarou.

A cantora oficializou o namoro em meados de setembro, depois que se divorciou de Simon Konecki, com quem teve um único filho, Angelo, de 9 anos.