Publicado 11/05/2022 16:34

Rio - Luisa Mell foi internada, em um hospital em São Paulo, após ter uma convulsão. A ativista que luta pela causa animal publicou um vídeo aos prantos na cama da unidade médica, falando sobre o que poderia ter causado o seu estado de saúde.

"Vocês acreditam numa coisa dessas: fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas... Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando. O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito" disse ela, em lágrimas.

Luisa também enfrentou situações difícies na sua vida pessoal, após se separar de Gilberto Zaborowsky, pai de seu filho Enzo, em meio a rumores de uma suposta infidelidade dele. Em seguida, contou ter sido submetida a uma cirurgia de retirada de gordura das axilas sem a sua permissão e conhecimento, e sim por meio de um acordo entre médico e seu então marido.