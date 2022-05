Zara Phytian - Reprodução

Publicado 11/05/2022 15:16 | Atualizado 11/05/2022 15:24

Rio - A atriz Zara Phythian, que trabalha na franquia de filmes "Doutor Estranho", da Marvel, e o marido, Victor Markel, foram condenados por terem abusado sexualmente de uma menina de 13 anos. De acordo com o site BBC, os dois conheceram a adolescente entre 2005 e 2008, quando ela passou a treinar na academia de artes marciais deles, em Nottingham, na Inglaterra.

Zara, de 37 anos, que também é atleta marcial, e Victor, de 59, que é instrutor, abusaram cerca de 20 vezes da jovem e a ameaçavam para que ela não os denunciasse. A vítima, que não teve sua identidade revelada, recebeu bebida alcóolica durante o primeiro abuso e foi "desafiada" a fazer sexo oral em Victor. As relaçoes, que ocorriam cerca de duas vezes por mês, foram gravadas pelo casal.

A sentença de ambos será decidida no próximo dia 16, depois de terem sido condenados por quatro acusações de agressão à menina, além de 14 acusações de atividade sexual com menor de idade. O casal nega que as acusações tenham fundamento.

Zara Phythian faz parte de um grupo de vilões no filme "Doutor Estranho" e a personagem não tem nome nos créditos, é apenas descrita como Zealot morena. Ela trabalha como atriz desde 2006.