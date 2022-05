Glória Pires passeia no shopping com a amiga Narjara Turetta

Rio - As atrizes Glória Pires e Narjara Turetta aproveitaram a noite de terça-feira para passear e colocar o papo em dia. As amigas estiveram em um shopping na Gávea, na Zona Sul do Rio, onde também assistiram a um filme no cinema. Glória e Narjara são amigas há mais de 40 anos.

As duas se divertiram ao perceber que estavam sendo fotografadas e, simpáticas, acenaram para o fotógrafo. As atrizes também posaram para fotos com alguns admiradores que as abordaram no local.

