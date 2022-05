Isabella Scherer está grávida de gêmeos - reprodução do instagram

Publicado 10/05/2022 21:45

Rio - Isabella Scherer surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira (10), ao tirar toda a roupa para um ensaio fotográfico em que exibe o barrigão de sua primeira gravidez. A campeã do "MasterChef Brasil" usou o Instagram para compartilhar um clique com filtro preto e branco, em que posa nua em cima de sua cama, evidenciando a gestação de gêmeos.

"Sobre ser abrigo", escreveu a loira, na legenda da postagem. Nos Stories, Isabella fez um pequeno desabafo sobre a coragem que precisou para publicar a imagem: "Tava com vergonha de postar. Mas postei... Quem vê maldade numa mulher grávida tem problema", disparou ela.

A foto ousada rendeu uma série de elogios para a atriz, inclusive de Rodrigo Calazans, com quem espera um menino e uma menina: "Que monumento! Coisa mais linda vocês três juntinhos!", declarou o modelo. "Mamãe do ano", comentou Giovanna Grigio. "Que mulher incrível", elogiou uma seguidora.

Na última sexta-feira, a filha do ex-nadador Xuxa compartilhou com os fãs alguns registros do ultrassom mais recente que fez e comemorou a evolução da gravidez. "Eles estão enormes. Eu tô de 20 semanas, mas eles já estão com tamanho de 21 semanas e quatro dias. A médica falou que eles estão com tamanho de bebê de gestação única", contou Isabella.

